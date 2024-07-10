Plastik sektöründen dönüşüm mesajı

Plastik sektörü, güncel gelişmeleri değerlendirip sorun ve önerileri tartışmak için Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) gerçekleştirilen ‘Genişletilmiş Plastik Sektör Toplantısı’nda bir araya geldi. Sanayinin ve ihracatın önündeki yapısal sorunlar, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, sanayide dönüşüm ihracatta önümüzdeki riskler ve fırsatlar, yükselen korumacılık duvarları, konjektürel gelişmeler, lojistik gibi sektördeki güncel gelişmeleri değerlendiren sektör temsilcileri toplantıya katılan ihracatçı firmalarla sorunları ve çözüm önerilerini ele aldı. Toplantı; Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Kurucu Başkanı Burak Önder, EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Başkan Vekili Utku Şahin, Türkiye Oyuncakçılar Derneği (TOYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Akar ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

"BU ZOR DÖNEMİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, tüm mutfak eşyaları sektöründe olduğu gibi plastikte de düşüşün olduğunu, plastik sektörü ihracatının yılın ilk 6 aylık döneminde geçen yılın aynı aylarına oranla yüzde 5,2’lik bir düşüş yaşandığını söyledi.

Dünya genelinde yaşanan daralmalardan Türkiye ihracatının da etkilendiğini kaydeden Özger, “Sanayici ve ihracatçılar olarak birçok zor dönemden, krizlerden, pandemi döneminden geçtik ama asla pes etmedik. EVSİD olarak, kamu kuruluşları olarak, diğer sivil toplum kuruluşları olarak ihracatı artırmak için durmadan koşacağız, gitmediğimiz pazar bırakmayacağız. Birlik beraberlik içinde, bu zor dönemlerin üstesinden geleceğiz. Asla karamsar olmadan gideceğimiz organizasyonlarda, fuarlarda, heyetlerde Türkiye'ye ihracatlarına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yakın coğrafyayla ilişkilerimizi daha da sıklaştırmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Avrupa'daki ihracat payımızı da arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

Türk sanayicisin dijital kaslarını mutlaka güçlendirmesi gerektiğini dile getiren EVSİD Kurucu Başkanı Burak Önder de, şirketlerde veri ve verimlilik çalışmalarının olmadığını belirtti. Yeşil ve dönüşümün yanında sanayide ve dijitalde de dönüşümün yakalanılmasının elzem olduğunu kaydeden Önder, “Robot, otomasyon vb. konularda sanayicimize destek verilmesi geleceğimiz için önemli. Avrupa Birliği bizim en önemli pazarımız ve yeşil dönüşümü muhakkak takip etmemiz gerekiyor. Diğer önemli bir dönüşüm dijital dönüşüm. Türkiye'de hem halkın hem de sanayinin dijital kasları çok zayıf. Diğer dönüşüm sanayideki dönüşüm. Biz sanayideki dönüşümde de geç kaldık. Gelecekte bizi daha zor günler bekliyor olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

TUTTUĞUNU KOPARAN STK’LARA İHTİYAÇ VAR

Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının çok önemli olduğunu, tuttuğunu koparan sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu; tarihteki bütün güzel şeylerin zorla, emekle, acıyla, göz yaşıyla, çalışmakla olduğunu ifade etti.

Yeşil dönüşüm konusunun çok önemli olduğuna vurgu yapan Eroğlu, “Dünya genelinde ekonomik gücün doğuya kayması ve iklim değişikliği gibi büyük trendler yeşil dönüşümü zorunlu kılıyor. Karbon emisyonlarını azaltmalıyız. Yeşil dönüşüm bizim sektörümüzü, işlerimizi kökünden etkileyecek bir konu. Geri dönüşmüş ham madde kullanımı zorunlu hale geliyor. Yani geri dönüşüm hedefleri yasal zorunluluk haline geliyor" ifadelerini kullandı.

GERİ DÖNÜŞÜMDE BÜYÜK FIRSAT

Müthiş bir geri dönüşüm fırsatının geleceğinden bahseden Eroğlu, “Son 4 yılda Avrupa Birliği'nde kendisi de geri dönüşüm tesisine sahip mamul üreticisi sayısı yüzde 45 arttı. Şu anda da çok hızlı bir büyüme var. Kısa bir süre sonra, firmalar kendi mamulünü üretirken bir yandan da geri dönüşüm işi yapacak.

Eroğlu, atık milliyetçiliğinin de önemine değinerek, "Avrupa Birliği'nde plastik üretiminde geri dönüşüm oranlarının belirli bir yüzdeye ulaşması gerekiyor. Atık, dünyanın en büyük ham madde kaynağı haline gelmiştir. Çin'in büyümesine rağmen, küçük katkılarımıza rağmen sesimizi duyuramıyoruz. Biz de bu konuda daha etkin olmalıyız." ifadelerini kullandı.

“DÜNYANIN EN BÜYÜK PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM FUARI İSTANBUL’DA OLACAK”

Türkiye’nin çok büyük bir geri dönüşüm ülkesi olduğunu kaydeden PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, "Dünyada şu anda en kıymetli ham madde atık. Türkiye iyi ki Avrupa'nın en büyük atığını alan ülke, inşallah önümüzdeki dönem bütün atığı biz alırız, geri dönüşüm bizde olsun.” ifadelerini kullandı.

Türkiye OECD üyesi olduğu için atık ithal edebildiğini söyleyen Eroğlu, “Geri dönüşüm sektörümüzle alakalı Türkiye'de birçok faaliyet yapıyoruz. Geçen yıl Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneği’ni (PAGÇEV) kurduk. Bütün geri dönüşümcüleri onun altında organize etmeye çalıştık. Kamunun yeşil dönüşümüne ön ayak olalım. PAGÇEV ev sahipliğinde, Türkiye’nin plastik geri dönüşümde merkez olabilmesi adına İstanbul’da RePlast Eurasia Plastik Geri Dönüşüm Teknoloji ve Ham Maddeleri Fuarı’nı yaptık. Avrupa'da plastik geri dönüşüm konusunda Hollanda'da yedincisi yapılan fuar katılımcı sayısını 8 bin 600. Bizim ilk yılımızda ziyaretçi sayımız ise 8 bin 243 oldu. Üçüncü senemizde dünyanın en büyük plastik geri dönüşüm fuarı burası olacak” dedi.