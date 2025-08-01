PMYO 2025 taban puanları açıklandı mı? Polislik taban puanları ve kontenjanları

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) hayali kuran adaylar için heyecanlı bir dönem başladı. ÖSYM tarafından yapılan TYT puanı, PMYO alımlarında büyük önem taşıyor. Polis olmak isteyen adaylar, başvurularını TYT'den aldıkları puanlara göre yapacaklar.

2025 PMYO POLİSLİK TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2025 PMYO polislik taban puanları henüz açıklanmadı. Polis Akademisi, taban puanlarını ve kontenjanları yakın zamanda resmi internet sitesi üzerinden duyuracak.

Geçtiğimiz yıl, 2024 PMYO başvurularında adayların TYT'den en az 250 ham puan alması şartı aranmıştı. Bu yıl da benzer bir puan uygulamasının devam etmesi bekleniyor.

2024 POLİSLİK KONTENJAN SAYISI

2024-2025 eğitim-öğretim döneminde Polis Meslek Yüksekokullarına toplam 2.500 aday alınmıştı. Bu kontenjanın 2.000'i erkek, 500'ü ise kadın adaylar için ayrılmıştı.

2025 yılına ait PMYO kontenjanları ise henüz netleşmedi. Bu kontenjan sayıları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak olan başvuru kılavuzu ile birlikte açıklanacak.

PMYO İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

250 ham puan almak için yaklaşık 35-40 net yapmak yeterli olabilir. Ancak bu, sınavın genel zorluk seviyesine ve adayların başarı ortalamasına göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, Türkçeden 20, Matematikten 10 ve Sosyal Bilimlerden 10 net yapan bir aday bu puana yaklaşabilir.

Daha güvenli bir başvuru süreci için adayların, taban puanın üzerinde bir net hedeflemeleri önemlidir. Bu sayede hem barajı geçmek hem de sıralamada avantaj sağlamak mümkün olacaktır.

YKS 2025 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercih dönemi başladı. Adaylar, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında, 13 Ağustos saat 23.59'a kadar tercihlerini tamamlamalıdır.

Tercihlerinizi https://ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak yapabilirsiniz.

Tercihlerinizi yapmadan önce, yayımlanan 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatlice incelemeniz, doğru ve bilinçli bir tercih süreci için büyük önem taşıyor.

