Polisan Holding, bu yılın 9 ayında net karını yüzde 259 artırarak 448 milyon TL’ye yükseltti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, kimya, boya, liman işletmeciliği ve gayrimenkul alanlarındaki faaliyetleri, yurt dışındaki operasyonu ve dünyanın iki büyük devi ile geliştirdiği iş ortaklıkları ile karlı gelir büyümesini sürdüren Polisan Holding, 2022’nin 9 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre konsolide gelirlerini yüzde 144 artırarak 3,2 milyar TL’ye çıkardı.

Holding, konsolide FAVÖK marjını 0,4 puan yükselterek yüzde 17,4’e, net karını da yüzde 259 artırarak 448 milyon TL’ye yükseltti.

Polisan Kansai Boya’nın dahil olduğu kombine finansal sonuçlarda da başarı kaydeden Polisan Holding, kombine gelirlerini yüzde 112 büyüterek 5,2 milyar TL’ye, kombine FAVÖK marjını ise 0,8 puan artışla yüzde 16,6’ya yükseltti. Polisan Holding’in kombine net karlılığı ise yüzde 228 büyüdü ve 448 milyon TL olarak gerçekleşti.

“İhracatımızı yüzde 79 artırdık”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Hacıkamiloğlu, gelecekte karlılıklarına ve büyümelerine pozitif katkı sağlamasını bekledikleri yenilikler hakkında bilgi verdi.

İnşaat sektöründeki daralma ve artan ham madde maliyetlerinin nihai fiyatlara yansıması nedeniyle Türkiye dekoratif boya pazarında daralma yaşandığını belirten Hacıkamiloğlu, yabancı iş ortaklıkları olan Polisan Kansai Boya’nın farklı kampanya kurguları ile sahadaki satış ve pazarlama faaliyetlerine devam ettiğini aktardı.

Hacıkamiloğlu, ihracat odaklarını sürdürdüklerini ifade ederek, “Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Mısır, Fransa, Gürcistan, Rusya, İsrail, Türkmenistan, Hollanda ve Romanya’nın aralarında olduğu 26 ülkeye ihracat yapıyoruz. Londra ile birlikte, yurt dışında 127 satış noktamız var ve geçen yıla göre ihracatımızı yüzde 79 artırdık.” değerlendirmesinde bulundu.

Çevreyi ve sürdürülebilirliği destekleyen yeni ürün çalışmalarına değinen Hacıkamiloğlu, Polisan Kansai Boya’nın AR-GE Merkezi’nin zararlı gazların nüfuzuna engel olan, UV dayanımı yüksek, katma değerli dış cephe boyaları üzerinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünü bildirdi.

Kocaeli Körfez Bölgesi’ndeki Poliport, demir yolu bağlantısı için görüşmelere başladı

Mehmet Hacıkamiloğlu, Polisan Holding’in liman işletme faaliyetlerini yürütmek için kurduğu Poliport’ta sıvı yük tarafında tanklarda doluluk oranının yüzde 95’e ulaştığını belirtti.

Kuru yük, antrepo iş kolları ve kapasite artırımı yatırımlarına ilişkin Hacıkamiloğlu, şunları kaydetti:

“Kuru yük limanında değişen yük profiline uygun verimliliği artırıcı tedbirler devreye aldık ve rulo sac, pik demir ve boru gibi daha yüksek marjlı ürünleri elleçledik. Kocaeli Körfez Bölgesi’ndeki daha kısa vade ile ürün depolama ihtiyacına istinaden, 8 bin 500 metrekarelik antrepo alanımızı geçici depolama alanına dönüştürerek, antrepo iş kolumuzun operasyonel karlılığını artırdık. 19 bin 600 metreküp ilave sıvı yük tank kapasitemizi 2023 Ocak ayında faaliyete almak üzere yatırımlarımızı sürdürürken, sahadaki kantarların ve dolum adalarının otomasyon çalışmalarına devam ettik. Yük çeşitliliğimizi artırma ve müşterilerimize tüm taşıma formlarında hizmet verme hedefi ile konvansiyonel demir yoluna iltisak hattı ile bağlanacağımız proje için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile görüşmelere başladık. Karlılık odaklı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Etkin maliyet ve nakit yönetimine odaklanırken, seçici olarak yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

Mehmet Hacıkamiloğlu, formaldehit ve reçineleri, yapı kimyasalları ve AdBlue üretimi yapan Polisan Kimya’nın iş kollarında karlılık ve büyüme odaklı adımlar atıldığını anlatarak, artan talebi karşılamak için yeni bir reçine üretim tesisi kurduklarını ve deneme üretimlerine başladıkları tesisi 4. çeyrekte devreye alacaklarını duyurdu.

Yapı kimyasalları iş kolunu, yeni ürün grupları ile büyütmek için Polisan Kimya’dan ayırdıklarını aktaran Hacıkamiloğlu, “30 Eylül itibarıyla, yapı kimyasalları iş kolumuzu, Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları adı ile ayrı bir bağlı ortaklık olarak sürdürmeye başladık. Bu alanda, karlı gelir büyümesi odağı ile ürün yelpazemizi genişletecek çalışmalar yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hacıkamiloğlu, Polisan Kimya AR-GE Merkezi’nin yürüttüğü projelere de değinerek, katma değeri yüksek, yeni reçine ürünler, üzerinde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Yunanistan’daki PET üretim tesisleri Polisan Hellas’taki son durum hakkında da bilgi veren Hacıkamiloğlu, Avrupa enerji krizi ve artan Uzak Doğu rekabeti gölgesinde, hem üretim maliyetlerini hem de işletme sermayesi ihtiyaçlarını en etkin şekilde yöneterek, bu krizi fırsata çevirebilmek için yoğun mesai harcadıklarını kaydetti.