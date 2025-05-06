Prof. Dr Naci Görür'den mesaj var: Halkıma uyarı

Prof. Dr. Naci Görür'ün X hesabından 'halkıma uyarı' başlığıyla paylaştığı mesaj şöyle:

ŞİLİ’de meydana gelen 7.6 büyüklüğünde depremde ölen yok. Bizde daha küçük depremler bile binlerce insanımızın ölümüne sebep oluyor. Onlar ülkelerini deprem dirençli hale getirmiş. Biz ne zaman deprem dirençli ketlere sahip olacağız? Ne zaman deprem dirençli kentler talebinizi yerel ve merkezi yönetimlere duyurup bunun için çalışacaksınız? Yoksa elimden ne gelir diye ülkenize sahip çıkmayacak mısınız? Yönetimlerimiz bile buna hazır hale gelmişken ne duruyoruz? Yoksa fay tartşmasına devam mı edeceğiz? Haydi DEPREM DİRENÇLİ KENTLERE, İNSANIMIZ ÖLMESİN.



HALKIMA UYARI

ŞİLİ’de meydana gelen 7.6 büyüklüğünde depremde ölen yok. Bizde daha küçük depremler bile binlerce insanımızın ölümüne sebep oluyor. Onlar ülkelerini deprem dirençli hale getirmiş. Biz ne zaman deprem dirençli ketlere sahip olacağız? Ne zaman deprem dirençli… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 6, 2025