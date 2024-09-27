Yazdan kalma günler eylül ayının son günüyle birlikte sona eriyor. Türkiye genelinde hafta sonu mevsim normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları pazartesi itibarıyla sert düşecek. Trakya'dan gelen kuvvetli yağışın etkisiyle sıcaklıklarda 10 dereceye kadar düşüşler ve kuvvetli yağışlar bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde yaşanabilecek su baskınları ve taşkın riskine dikkat çekti.

Şen sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

ÖNEMLİ UYARI !!! Pazartesi Marmara'ya önemli yağış geliyor sıcaklık 7-8 derece birden düşecek. İstanbul, Trakya, Yalova, Balıkesir, Bursa, Çanakkale de su baskınları ve taşkınlar olabilir. Yağış anında fırtına karada ve denizde zarara yol açabilir.

Marmara ve İstanbul'da bu pazar ve pazartesi 2 günde yazı ve kışı birlikte yaşayacağız. Pazar günü denizinize girin. Pazartesi günü kışlıkları çıkartın, montunuzu giyin. Marmara'da bazı şehirlerde Pazar -Pazartesi arasındaki sıcaklık farkı 12-13 dereceye ulaşabilir.

Türkiye'de hafta sonu yağış yok. İç ve batı bölgelerde sıcaklık ortalamanın üzerinde. Marmara ve iç bölgelerde sabah ve gece sis var. İstanbul 29, İzmir 31, Adana 37,Antalya 33, Ankara 27 C. Güzel bir hafta sonu olacak. Değerlendirin.

Pazartesi sabah erken saatlerden itibaren Trakya'dan kuvvetli yağış giriş yapacak. Salı günüde etkili olacak. Yağışla birlikte sıcaklıklar 8-10 derece düşecek. Marmara, Ege, Batı Karadeniz bölgeleri sel taşkın riski yüksek. İstanbul pazartesi-salı 19C ve Antalya pazartesi riskli 28

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ ŞÖYLE: (HARİTALI)