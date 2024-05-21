ARA
Bist 100
11051,65
2,91%
Bist 100
Dolar/TL
32,1993
-0,0269%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9869
0,056%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0866
0,0645%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2505,92
-0,26%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

PTT'den sahte gönderi dolandırıcılığı uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, vatandaşların, sahte gönderi etiketi düzenleyen dolandırıcılara karşı dikkatli olması uyarısında bulundu.

21 Mayıs 2024 | 12:15
PTT'den sahte gönderi dolandırıcılığı uyarısı

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, PTT AŞ'nin ismi ve güvenilirliği kullanılarak PTT Kargo gönderi etiketleri üzerinde değişiklikler yapıldığına işaret edildi.

Dijital olarak yapılan bu sahte düzenlemelerle vatandaşların yanıltıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Sahte gönderi etiketi düzenlenerek gerçekleştirilen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşlar dikkatli olmalı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, dolandırıcıların, alıcı ve gönderici bilgilerinde istedikleri gibi düzenleme yaptığı ve bu yöntemle sipariş veren kişiden ücret talep edildiği aktarıldı.

Özellikle sahte e-ticaret siteleri veya sosyal medya platformlarındaki alışveriş bağlantıları üzerinden dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeniden düzenlenmiş gönderi etiketleriyle gerçek olmayan alışveriş ürününün kargoya teslim edildiği izlenimi yaratılıyor. Müşterilerimiz gönderilerini PTT AŞ'ye ait 'https://gonderitakip.ptt.gov.tr' uzantılı resmi kurumsal internet adresi üzerinden veya PTT mobil uygulamasını akıllı cihazlar üzerinden ücretsiz indirerek uygulamadaki 'Kargo Takip' sekmesinden sorgulayabilir."

​​​​​​​

0
  • ALTIN GRAM - TL 2506,7 -0,23%
  • ALTIN ONS 2421,28 -0,21%
  • BIST 100 11044,98 2,84%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,224 -0,019%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36302 0,04845%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,5075 -0,1944%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,1991 -0,0272%
  • EURO/DOLAR 1,0867 0,0746%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9921 0,0708%
  • STERLIN/DOLAR 1,27155 0,07477%
Günün En Çok Okunanları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
İran cumhurbaşkanını arayan Akıncı İHA'dan gelen görüntüler
İran cumhurbaşkanını arayan Akıncı İHA'dan gelen görüntüler
Orge Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz kimdir?
Orge Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz kimdir?
Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını tespit eden Akıncı İHA yurda döndü
Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını tespit eden Akıncı İHA yurda döndü
Analiz l Haftalık bülten (İntegral Yatırım)
Analiz l Haftalık bülten (İntegral Yatırım)
Sabancı'nın ABD'deki santralinde üretim başladı
Sabancı'nın ABD'deki santralinde üretim başladı
Galvanizleme nedir? Halka arzla merak konusu olan terim
Galvanizleme nedir? Halka arzla merak konusu olan terim
Matriks'in faiz anketi: 16 ekonomist yanıtladı
GERİ
İLERİ
Dolar- euroda günün ilk rakamları
İran cumhurbaşkanını arayan Akıncı İHA'dan gelen görüntüler
Orge Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz kimdir?
Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını tespit eden Akıncı İHA yurda döndü
Analiz l Haftalık bülten (İntegral Yatırım)
İran cumhurbaşkanını arayan Akıncı İHA'dan gelen görüntüler
Orge Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz kimdir?
Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını tespit eden Akıncı İHA yurda döndü
Analiz l Haftalık bülten (İntegral Yatırım)
Sabancı'nın ABD'deki santralinde üretim başladı
Orge Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz kimdir?
Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını tespit eden Akıncı İHA yurda döndü
Analiz l Haftalık bülten (İntegral Yatırım)
Sabancı'nın ABD'deki santralinde üretim başladı
Galvanizleme nedir? Halka arzla merak konusu olan terim
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL