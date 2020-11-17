QNB Finansbank, 19 ülkeden 33 uluslararası bankanın katılımıyla 367 gün vadeli 113,5 milyon ABD doları ve 200,5 milyon euro olmak üzere toplam 350 milyon dolarlık yeni kaynak sağladı.

QNB Finansbank, yatırımcılardan gelen yüksek talep ve yoğun ilgiyle yılın ikinci yarısında da sendikasyon kredisini arttırarak yeniledi. Banka, 16 Kasım 2020 tarihinde 19 ülkeden 33 uluslararası bankanın katılımıyla 367 gün vadeli 113,5 milyon ABD doları ve 200,5 milyon euro olmak üzere toplam 350 milyon ABD doları tutarında sendikasyon kredisi temin etmek üzere anlaşma imzaladı.

QNB Finansbank, sağlanan sendikasyon kredisi sayesinde yüzde 130 civarında yenileme rasyosu ile toplam 350 milyon ABD doları tutarında, Türkiye ekonomisine kaynak sağladı.

16 Kasım 2020 tarihinde The Commercial Bank koordinatörlüğü ve Mizuho Bank aracılığı ile imzalanan 367 gün vadeli finansman kredisinin toplam maliyeti ABD doları için Libor artı yıllık yüzde 2,50 ve euro için Euribor artı yıllık yüzde 2,25 oldu.

QNB Finansbank, ayrıca, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Mayıs ayında gerçekleştirdiği 100 milyon euroluk iş birliğini ise 150 milyon euroya çıkardı. Bankanın 2020 yılında EBRD’den sağladığı finansmanın 100 milyon eurosu dış ticaretin finansmanı, 50 milyon

eurosu ise KOBİ’lerin desteklenmesi amaçlı kullandırılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, başarıyla tamamlanan sendikasyon kredisinin, uluslararası finans kuruluşlarından gelen yoğun ilgiye istinaden yüzde 30 oranında artırılarak yenilendiğine dikkat çekti. Dış ticaret ve KOBİ finansmanında kullandırılacak sendikasyon ve EBRD fonlamaları ile QNB Finansbank’ın Türkiye ekonomisine olan desteğini güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğini vurgulayan Güzeloğlu şunları söyledi “Banka olarak hem Türkiye hem de müşterilerimiz için sürdürülebilir bir büyüme yaratmaya odaklandık. Bu hedefin devam ettirilmesi için de tüm gücümüzle çalışıyoruz. COVID-19’un yarattığı tüm zorluklara rağmen yatırımcılardan gelen yoğun ilgi ve taleple birlikte sendikasyon kredimizi yeniledik. Pandemi boyunca başarılı bir seyir gösteren Türk bankacılık sektörü birbiri ardı sıra sendikasyon kredilerini yeniledi.

Sağlanan bu finansman yaşadığımız zorlu dönemde uluslararası finans kuruluşlarının sektörümüze olan güveninin bir göstergesi. QNB Finansbank olarak ülkemiz ekonomisini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.