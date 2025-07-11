ÖİB'den yapılan açıklamaya göre en yüksek teklifleri veren şirketler şöyle:

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı;

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çayyolu Mahallesi, 80137 ada 8, 9, 10 parseller, 80898 ada 1 parsel, 80899 ada 1 parsel, 80900 ada 1 parsel numaralı toplam 176.083,55 m² yüzölçümlü taşınmazların bir bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek 3 teklif sırasıyla aşağıda yer aldığı şekilde verilmiştir:

15.700.000.000.- (Onbeşmilyaryediyüzmilyon) Türk Lirası bedelle Conspragma İnşaat Anonim Şirketi

15.650.000.000.- (Onbeşmilyaraltıyüzellimilyon) Türk Lirası bedelle SMS- ANGİM Ortak Girişim Grubu

15.600.000.000.- (Onbeşmilyaraltıyüzmilyon) Türk Lirası bedelle Söğüt İnşaat Taahhüt Petrol Madencilik Gıda Nakliyat İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

