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  • Ankara’daki 176 bin metrekare taşınmazlar için en yüksek teklifi veren 3 şirket

Ankara’daki 176 bin metrekare taşınmazlar için en yüksek teklifi veren 3 şirket

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı.

11 Temmuz 2025 | 06:34
Ankara’daki 176 bin metrekare taşınmazlar için en yüksek teklifi veren 3 şirket

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre en yüksek teklifleri veren şirketler şöyle:

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı;

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çayyolu Mahallesi, 80137 ada 8, 9, 10 parseller, 80898 ada 1 parsel, 80899 ada 1 parsel, 80900 ada 1 parsel numaralı toplam 176.083,55 m² yüzölçümlü taşınmazların bir bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek 3 teklif sırasıyla aşağıda yer aldığı şekilde verilmiştir:

15.700.000.000.- (Onbeşmilyaryediyüzmilyon) Türk Lirası bedelle Conspragma İnşaat Anonim Şirketi
15.650.000.000.- (Onbeşmilyaraltıyüzellimilyon) Türk Lirası bedelle SMS- ANGİM Ortak Girişim Grubu
15.600.000.000.- (Onbeşmilyaraltıyüzmilyon) Türk Lirası bedelle Söğüt İnşaat Taahhüt Petrol Madencilik Gıda Nakliyat İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
 

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