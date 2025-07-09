Tofaş 2. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

Tofaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre finansal raporların 28 Temmuz'da açıklanması planlanıyor. KAP bildirimi şöyle:

Şirketimizin 01.01.2025 – 30.06.2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 28 Temmuz 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.

PERİYODİK BAKIM AÇIKLAMASI

Öte yandan bugün Tofaş'tan KAP'a periyodik bakım dönemine ilişkin de açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

Şirketimiz Bursa fabrikasında 28.07.2025 – 17.08.2025 tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.

