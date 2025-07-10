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Fenerbahçe KAP'a bildirdi: Sponsorluk için Chobani ile görüşmeler başladı

Fenerbahçe, stat ismi ve forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başladı.

10 Temmuz 2025 | 14:03
Fenerbahçe KAP'a bildirdi: Sponsorluk için Chobani ile görüşmeler başladı

Fenerbahçe Kulübü bugün KAP'a yaptığı stat ismi ve futbol A takımının Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketiyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.

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