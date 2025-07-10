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Bugün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (9 Temmuz)

Borsa İstanbul'da bugün 1 şirket genel kurulda onaylanan temettü kararını, 2 şirket ise yönetim kurulunun temettü teklifini KAP'a bildirdi. İşte o şirketler:

09 Temmuz 2025 | 21:13
Son Güncellenme: 09 Temmuz 2025 | 22:33
Bugün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (9 Temmuz)

ENERYA ENERJİ A.Ş. (ENERY)

Şirket genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurdu. Buna göre pay başına brüt 0,0111111 TL, net 0,0094444 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 11 Ağustos, ödeme tarihi 13 Ağustos 2025.

PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK (PLTUR)

Platform Turizm bugün KAP'a 2024 yılı kar payı dağıtımı hakkında açıklama yaptı. Buna göre 2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7599590 TL, net 0,6459650 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunacak.

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. (TBORG)

Şirket bugün KAP'a yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu. Buna göre pay başına brüt 7,9883710 TL, net 6,7901153 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulucak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Ağustos, ödeme tarihi ise 14 Ağustos.

 

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