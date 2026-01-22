Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarih? 2026 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Kurumların Çalışma Düzeni ve Önemli Uyarılar

Bankalar ve Noterler: 19 Mart Perşembe (Arife) günü öğleden sonra işlemler duracağı için, özellikle havale/EFT (FAST hariç) veya araç satışı gibi işlemlerin Perşembe sabahı en geç saat 12:00'ye kadar bitirilmesi riskleri önleyecektir.

Hastaneler: Bayram süresince poliklinikler kapalı olacak ancak tüm hastanelerin Acil Servis birimleri 7/24 hizmet vermeye devam edecektir.

Eğitim Kurumları: Okullar ve üniversiteler 19 Mart öğleden sonra tatile girecek, 23 Mart Pazartesi günü ders başı yapacaktır.

Kargo Firmaları: Çoğu kargo firması arife günü yarım gün çalışmakta, bayramın 1, 2 ve 3. günü ise hizmet vermemektedir. Teslimat bekleyenlerin bu durumu göz önünde bulundurması gerekir.