Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarih? 2026 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 2026 yılı dini günler listesi netleşti. Hicri takvimin miladi takvime göre her yıl yaklaşık 11 gün geri gitmesi sebebiyle, 2026 yılında Ramazan Bayramı'nı baharın başında, Kurban Bayramı'nı ise yaz aylarının başında karşılayacağız.
Bu yıl bayramlar, bahar aylarının başlangıcına denk gelerek hem iklim hem de tatil planlaması açısından oldukça avantajlı görünüyor.
İşte bu takvime göre oluşabilecek tatil senaryoları:
Ramazan Bayramı Tatili
Bayramın birinci gününün Cuma olması, doğal bir hafta sonu birleşmesi sağlıyor.
Resmi Tatil: 19 Mart Perşembe (yarım gün) ile başlar, 22 Mart Pazar akşamı sona erer.
Toplam: 3,5 gün.
Not: Eğer Perşembe günü kamu çalışanları için idari izinle tam güne tamamlanırsa, 4 günlük bir tatil bloku oluşacaktır.
Kurumların Çalışma Düzeni ve Önemli Uyarılar
Bankalar ve Noterler: 19 Mart Perşembe (Arife) günü öğleden sonra işlemler duracağı için, özellikle havale/EFT (FAST hariç) veya araç satışı gibi işlemlerin Perşembe sabahı en geç saat 12:00'ye kadar bitirilmesi riskleri önleyecektir.
Hastaneler: Bayram süresince poliklinikler kapalı olacak ancak tüm hastanelerin Acil Servis birimleri 7/24 hizmet vermeye devam edecektir.
Eğitim Kurumları: Okullar ve üniversiteler 19 Mart öğleden sonra tatile girecek, 23 Mart Pazartesi günü ders başı yapacaktır.
Kargo Firmaları: Çoğu kargo firması arife günü yarım gün çalışmakta, bayramın 1, 2 ve 3. günü ise hizmet vermemektedir. Teslimat bekleyenlerin bu durumu göz önünde bulundurması gerekir.
Kurban Bayramı Tatili
Kurban Bayramı, hafta ortasına denk gelmesiyle uzun bir tatil potansiyeli taşıyor.
Resmi Tatil: 26 Mayıs Salı (yarım gün) ile başlar, 30 Mayıs Cumartesi akşamı sona erer.
9 Gün Senaryosu: Eğer 25 Mayıs Pazartesi günü ve 26 Mayıs Salı (yarım gün) idari izin kapsamına alınırsa; önceki hafta sonu ile birleşerek 23 Mayıs Cumartesi'den 31 Mayıs Pazar'a kadar toplamda 9 günlük bir bayram tatili yaşanabilir.