Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş, stratejik bir yatırım hamlesiyle 2021’e hızlı giriş yaptı. Şirket, Türkiye’nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden TurkNet’in yüzde 40 hissesi için Luxemburg merkezli Gulf Capital ile anlaştığını duyurdu. Satın alma süreci Rekabet Kurumu ve Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun onayları sonrasında resmiyet kazanacak.

Son dönemde farklı sektörlerde yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş, yeni yılda yeni bir yatırıma daha imza atıyor. Re-Pie, kurduğu ve yönettiği IoT Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu üzerinden TurkNet’in yüzde 40 hissesini satın almak üzere anlaştı. Satın alma sürecinin tamamlanması için Rekabet Kurumu’na gerekli başvurular yapıldı ve onay süreci bekleniyor. Geçtiğimiz dönemlerde Getir ve GTC Solar gibi yüksek büyüme potansiyeli olan şirketlere yaptığı yatırımlar ile sermaye piyasasında adından söz ettiren Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş, böylece 2021 yılının ilk günlerinde gelen TurkNet hamlesiyle teknoloji alanındaki iddiasını güçlendirdi.

“TURKNET’İN POTANSİYELİNE GÜVENİYORUZ”

TurkNet yatırımıyla ilgili bir açıklama yapan Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “TurkNet son iki yılda farklı sektörlerde yaptığımız önemli yatırımların yeni bir halkası oldu. Bilişim alanında Türkiye’nin en değerli markalarından biri olan TurkNet ile ortaklığımızı, her iki şirket için geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. Re-Pie Portföy olarak yönettiğimiz tüm fonlarda ve yaptığımız yatırımlarda sahip olduğumuz güçlü birikimi yansıttığımız bir iş modeliyle katma değerli hizmet sunuyoruz. Gerek özel sermaye gerekse risk sermayesi alanlarında sunduğumuz kapsamlı hizmetlerle sermaye piyasaları ile reel sektör arasında bir köprü rolü üstlenmeyi hedefliyoruz. Eğitimden sağlığa tüm alanlardaki faaliyetlerimizi online gerçekleştirilmeye çalıştığımız pandemi ortamında ülkemizin en büyük internet servis sağlayıcılarından TurkNet’in potansiyeline inanarak bu yatırımı gerçekleştiriyoruz. Yatırımcılarımıza alanında öncü bir şirkete getirisi yüksek ve güvenli bir yatırım olanağı sunmuş olduk. Bizlere olan güven nedeniyle hepsine teşekkür etmek istiyorum” dedi.