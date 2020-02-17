Real Estate Stars 2019 Ödülleri sahiplerini buldu
Capital ve Ekonomist işbirliği ile düzenlenen Real Estate Stars/Gayrimenkul Liderleri Zirvesi ve Ödül töreni Shangri-La Bosphorus’ta yapıldı.
Birtep’in ana sponsor, Franke’nin destek sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmaları, Ekonomist dergisi yayın yönetmeni Talat Yeşiloğlu ve Birtep Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi tarafından yapıldı.
İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, Garanti Mortgage Genel Müdürü Murat Atay ve Prof. Dr. Gürsel Öngören’in konuşmacı olarak katıldığı oturumda, gayrimenkul sektörünün 2020 projeksiyonu ele alındı.
ÖDÜLLER 4 KATEGORİDE DAĞITILDI
Oturumun ardından düzenlenen törende 4 kategoride başarılarıyla öne çıkan firmalara ödülleri verildi. Kategoriler ve ödül alan şirketler şöyle:
Türkiye’nin ciro bazında en çok konut satışı yapan şirketleri
1.Tahincioğlu
2.NEF
3.MESA
4.Dağ Mühendislik
5.Avrupa Konutları (Artaş)
Türkiye’nin en fazla konut üreten şirketleri
1.Bahaş
2.NEF
3.Dağ Mühendislik
4.Folkart
5.Avrupa Konutları (Artaş)
Türkiye’nin adet bazınde en çok konut satışı yapan şirketleri
1.NEF
2.Tahincioğlu
3.Bahaş
4.Folkart
5.Sinpaş
Türkiye’nin en çok konut projesi yürüten şirketleri
1.Özyurtlar
2.NEF
3.Sinpaş
4.MESA
5.Fuzul
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