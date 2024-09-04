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Reel döviz kuru 5 ay sonra ilk kez geriledi

Türk Lirası reel döviz kuru endeksi, yüzde 1 ile 5 ay sonra ilk kez düşüş gösterdi.

04 Eylül 2024 | 14:59
Reel döviz kuru 5 ay sonra ilk kez geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi Ağustos ayında TÜFE bazında 62,34 puan olarak hesaplandı. Böylece Mart ayından bu yana ilk kez reel kurda düşüş yaşandı.

TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Temmuz ayında 62,90 puandan 62,97 puana revize edildi.

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ağustos ayında %2,1 düşüşle 92,75 puan oldu. 

Reel efektif döviz kuru nedir?

Reel efektif döviz kuru, Türk Lirası'nın satın alma gücünde olan değişimleri ortaya koyan bir veridir.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor. Reel efektif kurdaki düşüş yabancı mallar cinsinden fiyatın düşüşüne işaret ediyor.

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