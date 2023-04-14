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Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine onay verdi.

14 Nisan 2023 | 18:34
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Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Uğur Pehlivanküçük'ün hissedarı olduğu UPK İç ve Dış Tic. AŞ'deki hisselerinin belli oranı ile UPK Otomotiv Yan San. Tic. AŞ'deki hisselerinin belli oranının Orsan Ticari Araç Fren Sistemleri AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ ile Özgörkey Holding AŞ'nin ortak kontrolü altında olan AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. AŞ'nin tam kontrolünün Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından kontrol edilen Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin belli orandaki payının ve tek kontrolünün Coca-Cola İçecek AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

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