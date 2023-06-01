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Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Kale Kimya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Univar Solutions, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi.

01 Haziran 2023 | 10:19
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Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Felda IFFCO Gıda San. ve Tic. AŞ'nin tek kontrolünün IFFCO Holdings Limited tarafından, hisselerinin tamamına sahip olduğu iştiraki IFFCO Singapore PTE Limited aracılığıyla devralınması işlemi onaylandı.

Sartonet Seperasyon Teknolojileri AŞ'nin hisselerinin tamamının Sartorius Stedim Biotech GmbH tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

M.A. MedAlliance SA'nın tek kontrolünün Bayou Holdings Parent L.P. aracılığıyla dolaylı olarak Hellman & Friedman LLC tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Qualtrics International Inc.in tek kontrolünün dolaylı yoldan Silver Lake Group, L.L.C. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Alışan Lojistik AŞ'nin tek kontrolünün PSA-BDP Turkey Supply Chain Solutions Pte. Ltd. tarafından devralınması işlemine karar verildi.

Calisen Limited ve Maple TopCo Limited'in dolaylı ortak kontrolünün, Calisen Midco I Limited aracılığıyla BlackRock Alternatives Management LLC, Ninteenth Investment Company LLC, The Goldman Sachs Group Inc. ve Equitix Holdings Limited tarafından devralınması işlemi onaylandı.

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