ARA
Bist 100
7465,83
-3,85%
Bist 100
Dolar/TL
27,0975
-0,0169%
Dolar/TL
Euro/TL
29,46
-0,179%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0872
0,0465%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1649,12
0,17%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine onay verdi.

18 Ağustos 2023 | 13:21
0
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul tarafından, Toon Boom Animation Inc.'in tek kontrolünün Integrated Media Company, LLC aracılığıyla TPG, Inc. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortak kontrolünün Team System S.p.A. tarafından devralınması onaylandı.

Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret AŞ'nin ortak kontrolünün TotalEnergies Renewables aracılığıyla TotalEnergies SE tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Ellab A/S'nin tek kontrolünün Novo Holdings A/S tarafından devralması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Syneos Health Inc.'in ortak kontrolünün Veritas Capital Fund Management L.L.C., Elliott Investment Management L.P. ve Patient Square Capital Holdings LLC tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

Hayat Sigortası Acentelik Sözleşmesi ve Hayat Dışı Sigorta Acentelik Sözleşmesi'ne, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'daki koşulların tamamını karşılaması nedeniyle sözleşme süresi boyunca bireysel muafiyet tanındı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1649,12 0,17%
  • ALTIN ONS 1892,84 0,18%
  • BIST 100 7465,83 -3,85%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,0975 -0,0169%
  • EURO/TURK LIRASI 29,46 -0,179%
  • EURO/USD 1,0872 0,0465%
  • INGILIZ STERLINI 1,27257 -0,16397%
  • JAPON YENI 145,318 -0,355%
  • KANADA DOLARI 1,35587 0,09302%
  • RUS RUBLESI 94,1 -0,4233%
Günün En Çok Okunanları
Yollardaki Togg sayısı ne kadar?
Mermi "altın" gibi izlenebilecek
Mermi "altın" gibi izlenebilecek
1 yeni halka arz geliyor, 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay
1 yeni halka arz geliyor, 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit edip iş insanlarını aramış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit edip iş insanlarını aramış
Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
Ağlayarak istifa dilekçesi yazınca... Kıdem tazminatı kararı
Ağlayarak istifa dilekçesi yazınca... Kıdem tazminatı kararı
Hükümet memur ve memur emeklisine yeni zam teklifini sundu
Hükümet memur ve memur emeklisine yeni zam teklifini sundu
Bir araştırmaya göre dünyanın en kirli şehri: Başkenti taşımayı düşünüyorlar
GERİ
İLERİ
Yollardaki Togg sayısı ne kadar?
Mermi "altın" gibi izlenebilecek
1 yeni halka arz geliyor, 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit edip iş insanlarını aramış
Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
Mermi "altın" gibi izlenebilecek
1 yeni halka arz geliyor, 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit edip iş insanlarını aramış
Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
Ağlayarak istifa dilekçesi yazınca... Kıdem tazminatı kararı
1 yeni halka arz geliyor, 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit edip iş insanlarını aramış
Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
Ağlayarak istifa dilekçesi yazınca... Kıdem tazminatı kararı
Hükümet memur ve memur emeklisine yeni zam teklifini sundu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL