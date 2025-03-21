Rekabet Kurulu’ndan ‘Getir’ kararı

Rekabet Kurulu, bazı devralma başvurularını sonuçlandırdı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret AŞ, Getir Teknolojik Hizmetler AŞ, Getiriş Danışmanlık ve Ticaret AŞ ve Getgo Teknoloji AŞ'nin tek kontrolünün dolaylı olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işleminin onaylanmasına karar verildi.

Kurulda ayrıca;