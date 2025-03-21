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Rekabet Kurulu’ndan ‘Getir’ kararı

Rekabet Kurulu, Getir’in 4 iştirakinin Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınmasına onay verdi.

21 Mart 2025 | 12:56
Son Güncellenme: 21 Mart 2025 | 12:58
Rekabet Kurulu’ndan ‘Getir’ kararı

Rekabet Kurulu, bazı devralma başvurularını sonuçlandırdı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret AŞ, Getir Teknolojik Hizmetler AŞ, Getiriş Danışmanlık ve Ticaret AŞ ve Getgo Teknoloji AŞ'nin tek kontrolünün dolaylı olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işleminin onaylanmasına karar verildi.

Kurulda ayrıca; 

  • Tl Fluid Systems plc'nin kontrolünün, ABC Technologies Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi.
  • DP World Logistics Germany B.V. & Co. KG ile M Ekspres Kargo Taşımacılığı Turizm ve Ticaret Ltd. Şti'nin ortak kontrolünde bulunan DP World Turkey Freight Lojistik AŞ'nin tek kontrolünün DP World Logistics Germany B.V. & Co. KG tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.
  • OQ Chemicals International Holding GmbH'nin ve OIG OQ Infrastruktur GmbH'nin fiili tek kontrolünün, Strategic Value Partners, LLC ve bağlı kuruluşları tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yönetilen yatırım fonlarınca devralınması işlemi uygun bulundu.
  • Peabody Energy Corporation, Anglo Amerikan plc'nin, Avustralya'daki çelik üretiminde kullanılan (metalürjik) kömür portföyüne ilişkin varlıkların ve işletmelerin bir kısmını devralması işlemi onaylandı.
  • Kantar Media Group'un tüm iştirakleriyle birlikte tek kontrolünün H.I.G. Capital, LLC tarafından yönetilen fonlar tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.
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Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
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