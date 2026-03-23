Rekabet Kurumu, ünlü şekerleme firması hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu, Haribo Şekerleme San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, yumuşak şeker pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle pazardaki rekabeti engellediği, satış noktalarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği yönündeki iddialar nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

" 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edip edilmediğinin..."

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haribo Şekerleme San. ve Tic. Ltd. Şti. (HARİBO) hakkında yumuşak şeker pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle ilgili pazardaki rekabeti engellediği, fiili münhasırlığa yol açan uygulamalarla ve davranışlarla rakiplerini dışladığı ve satış noktalarının yeniden satış fiyatlarına müdahalede ettiği iddialarına ilişkin olarak 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.

HARİBO hakkında Ocak ayında başlatılan önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 05.03.2026 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; HARİBO hakkında soruşturma açılmasına, 26-08/238-M sayı ile karar verdi."