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Rekabet Kurumu’ndan 20’den fazla banka hakkında ön araştırma

Ocak 18, 2020 0 Yorum 79 Okunma
Rekabet Kurumu’ndan 20’den fazla banka hakkında ön araştırma

Rekabet Kurumu 20’den fazla banka hakkında ön araştırma başlattı. Mevduat, kredi, döviz ve aracılık hizmetlerinde yasayı ihlal edip etmedikleri araştırılıyor.

Edinilen bilgilere göre, Rekabet Kurumu bankalarla ilgili ön araştırma sürecini başlatı.

Ön araştırma kapsamında rekabet uzmanları bankalarda inceleme yürütüyor. Ön araştırmanın kapsamında bankaların mevduat, kredi, döviz, tahvil, bona, hisse senedi ve aracılık hizmetleri yer alıyor.

Bankaların bu faaliyetler sırasında birlikte hareket ederek rekabet yasasını ihlal edip etmediklerine bakılacak.

2013’TE 12 BANKAYA 1,1 MİLYAR LİRA CEZA KESİLMİŞTİ

Rekabet Kurumu, bankalarla ilgili olarak geçmiş yıllarda da benzer soruşturmalar yürütmüştü. 2013 yılında 12 banka ile ilgili olarak yürütülen soruşturma sonrasında bankalara 1,1 milyar lira para cezası kesilmişti.



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