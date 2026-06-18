Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi: Teklif Meclis'ten geçti mi, son durum ne?

Milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan ÖTV'siz araç düzenlemesine ilişkin süreç devam ediyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan teklifin akıbeti ve uygulamanın hayata geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, gözler Meclis'ten gelecek karara çevrildi. Peki, emekliye ÖTV muafiyetli araç satışında son durum ne?
1 Emeklilerin ÖTV'siz araç alabilmesine dair teklif kabul edildi mi?
Emeklilere ÖTV muafiyetli araç satışına yönelik düzenleme, milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. Emeklilerin ÖTV'siz otomobil satın alabilmesini öngören teklif, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından hazırlanarak şubat sonu ile mart başı döneminde TBMM Başkanlığına sunuldu.
Ancak söz konusu teklif henüz TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmedi. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmadığı gibi yürürlüğe de girmedi.
2 Emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesine ilişkin son gelişmeler
18 Haziran 2026 tarihi itibarıyla emeklilere ÖTV'siz araç satışına ilişkin düzenlemeyle ilgili bir gelişme yaşanmadı.
3 ÖTV'siz alınan araçlar satılabilecek mi?
Teklifte, ÖTV muafiyetiyle satın alınan araçlara yönelik 5 yıllık satış ve devir kısıtlaması da yer alıyor. Buna göre araçların bu süre içinde satılması veya devredilmesi mümkün olmayacak. Süre dolmadan gerçekleştirilecek satış ya da devir işlemlerinde ise alınmayan verginin gecikme faiziyle birlikte tahsil edilmesi öngörülüyor.
4 Emeklilere ÖTV'si araç alımından yararlanacaklar
ÖTV'siz araç alımından yararlanacaklar şöyle listelendi:
- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf/sanatkâr statüsünde olanlar,
- 5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler.
SSK (4/1-a) emeklileri (işçi emeklileri) ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) ise genel olarak kapsam dışı kalacak.
5 Emekliler hangi araçlarda ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek?
Emeklilere yönelik ÖTV'siz araç düzenlemesi henüz yürürlüğe girmediğinden, şu an için kesinleşmiş bir marka ve model listesi bulunmuyor. Ancak 2026 otomobil piyasasında yer alan uygun fiyatlı ve düşük motor hacmine sahip araçların, ÖTV muafiyeti kapsamına dahil edilebileceği öngörülüyor.
Düzenleme kapsamında değerlendirilebilecek araçlar arasında, en az yüzde 40 yerlilik şartını karşılayan Togg T10X ve T10F'nin yanı sıra Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ile C-HR ve Hyundai i20 ile Bayon öne çıkıyor.