Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi: Teklif Meclis'ten geçti mi, son durum ne?

Emeklilere yönelik ÖTV'siz araç düzenlemesi henüz yürürlüğe girmediğinden, şu an için kesinleşmiş bir marka ve model listesi bulunmuyor. Ancak 2026 otomobil piyasasında yer alan uygun fiyatlı ve düşük motor hacmine sahip araçların, ÖTV muafiyeti kapsamına dahil edilebileceği öngörülüyor.

Düzenleme kapsamında değerlendirilebilecek araçlar arasında, en az yüzde 40 yerlilik şartını karşılayan Togg T10X ve T10F'nin yanı sıra Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ile C-HR ve Hyundai i20 ile Bayon öne çıkıyor.