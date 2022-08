Yeni nesil perakende analitiği şirketi REM People, yaptığı analizlerle perakende sektörüne hareket katıyor. ‘Kayıp Nokta Analizi’ araştırmasıyla son bir yılda toplamda 10 bin’den fazla satış noktasını müşterilerin portföyüne geri kazandırdı.

REM People, müşteri ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda teknolojisini geliştirmeye devam ediyor. Yerli ve global olmak üzere 50’den fazla ülkede, 120’den fazla müşteriye hizmet veren REM People, ‘Kayıp Nokta Analizi’ çalışmalarıyla hızlı tüketim pazarına yeni bir bakış açısı getiriyor.

REM People Müşteri Başarı Direktörü Ali Dedei, yaptıkları kayıp nokta analizleriyle müşterilerine; rekabet avantajı, satış artışı, saha gücü verimliliğinin artırılması gibi KPI’larda yükselme sağladıklarını belirterek şöyle konuşuyor:

“Ülkemizde her gün milyonlarca insan, 200 binden fazla perakende satış noktasından 100 binlerce ürün satın alıyor. Her bir tekil satış noktasında alışverişçiler tarafından tekrarlanan bu aksiyonlar sayesinde milyarlarca liralık bir hacimle ‘hızlı tüketim ürünleri’ pazarı oluşuyor. Markalar bu aksiyona cevap verebilmek adına satış ve pazarlama faaliyetlerine çok yüksek yatırım yapıyorlar. Alışverişçinin ihtiyacını, perakende noktasında karşılayabilmek ve ürünü satışa dönüştürmek adına; özellikle Türkiye gibi geleneksel kanalların yaygın olduğu bölgelerde, bu ihtiyaca karşılık vermek isteyen dünya devi markalar kendilerini hep ikilemde buluyorlar. Markalar için her yerde olmak ve / veya en yüksek potansiyeli olan satış noktalarında konumlanmak arasında gelgit yaşanabiliyor. Öncesinde düşük potansiyelli olarak görülüp portföyden çıkarılan noktaları tekrar gündeme alarak bazı analizler yapıyoruz. Son altı ay ile bir sene içerisindeki ticareti durdurulan noktaların listesini ele alarak tüm noktaları tek tek ziyaret ediyoruz. Hali hazırdaki potansiyelleri, geçmiş dinamiklerle değerlendirilerek markaya raporluyor ve bu analizler neticesinde yönetim fonksiyonunu destekleyecek aksiyonlar ortaya koyuyoruz.”