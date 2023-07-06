ARA
Bist 100
6184,86
1,28%
Bist 100
Dolar/TL
26,0957
0,0777%
Dolar/TL
Euro/TL
28,4168
0,3893%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0889
0,3229%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1614,58
0,55%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Resmi Gazete'de bugün (06.07.2023)

06 Temmuz 2023 Tarihli ve 32240 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan kararlar, yönetmelikler, genelgeler, tebliğler....

06 Temmuz 2023 | 08:59
Son Güncellenme: 06 Temmuz 2023 | 09:04
0
Resmi Gazete'de bugün (06.07.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

0
  • ALTIN GRAM - TL 1614,58 0,55%
  • ALTIN ONS 1924,41 0,48%
  • BIST 100 6184,86 1,28%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,0957 0,0777%
  • EURO/TURK LIRASI 28,4168 0,3893%
  • EURO/USD 1,0889 0,3229%
  • INGILIZ STERLINI 1,27742 0,54269%
  • JAPON YENI 143,834 -0,571%
  • KANADA DOLARI 1,32817 -0,0064%
  • RUS RUBLESI 91,8255 1,578%
Günün En Çok Okunanları
Memur maaş zam oranları belli oldu
Alman otomotiv tedarikçisi iflas etti
Alman otomotiv tedarikçisi iflas etti
Dünyada sıcaklık 24 saat içinde yeniden rekor kırdı
Dünyada sıcaklık 24 saat içinde yeniden rekor kırdı
Memur ve emeklinin refah payı öncesi zam oranı belli oldu
Memur ve emeklinin refah payı öncesi zam oranı belli oldu
Bir devir kapanıyor: Ford Fiesta'ya veda zamanı
Bir devir kapanıyor: Ford Fiesta'ya veda zamanı
2023'te ek motorlu taşıtlar vergisi ödenecek
2023'te ek motorlu taşıtlar vergisi ödenecek
İşte ilk yarıda en çok tercih edilen otomotiv markaları
İşte ilk yarıda en çok tercih edilen otomotiv markaları
Instagram'a bilet konuldu: Zuckerberg'in Threads'i Musk için tehdit olur mu?
GERİ
İLERİ
Memur maaş zam oranları belli oldu
Alman otomotiv tedarikçisi iflas etti
Dünyada sıcaklık 24 saat içinde yeniden rekor kırdı
Memur ve emeklinin refah payı öncesi zam oranı belli oldu
Bir devir kapanıyor: Ford Fiesta'ya veda zamanı
Alman otomotiv tedarikçisi iflas etti
Dünyada sıcaklık 24 saat içinde yeniden rekor kırdı
Memur ve emeklinin refah payı öncesi zam oranı belli oldu
Bir devir kapanıyor: Ford Fiesta'ya veda zamanı
2023'te ek motorlu taşıtlar vergisi ödenecek
Dünyada sıcaklık 24 saat içinde yeniden rekor kırdı
Memur ve emeklinin refah payı öncesi zam oranı belli oldu
Bir devir kapanıyor: Ford Fiesta'ya veda zamanı
2023'te ek motorlu taşıtlar vergisi ödenecek
İşte ilk yarıda en çok tercih edilen otomotiv markaları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL