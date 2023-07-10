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Resmi Gazete'de bugün (10 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün neler var? 10 Temmuz 2023 Tarihli ve 32244 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler...

10 Temmuz 2023 | 09:53
Son Güncellenme: 10 Temmuz 2023 | 09:59
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Resmi Gazete'de bugün (10 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sakarya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– 2023 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2023 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2023 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi
–– 2023 Yılı Mayıs Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 

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