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Resmi Gazete'de bugün (15.04.2023)

15 Nisan 2023 Tarihli ve 32164 Sayılı Resmî Gazete yer alan kararlar, yönetmelikler, genelgeler, tebliğler..

15 Nisan 2023 | 09:07
Son Güncellenme: 15 Nisan 2023 | 09:49
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Resmi Gazete'de bugün (15.04.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Avrupa Birliği Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Akreditasyon Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlarının Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik
 

TEBLİĞ
–– Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)
 

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
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