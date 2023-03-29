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Resmi Gazete'de bugün (29 Mart 2023)

29 Mart 2023 Tarihli ve 32146 Sayılı Resmî Gazetede yer alan yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler şöyle:

29 Mart 2023 | 10:30
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Resmi Gazete'de bugün (29 Mart 2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 

YÖNETMELİKLER
–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 

TEBLİĞLER
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
 

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 Tarihli ve E: 2022/136, K: 2023/16 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 Tarihli ve E: 2022/141, K: 2023/17 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2022/104, K: 2023/28 Sayılı Kararı
 

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar
 

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
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