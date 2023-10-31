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Resmi Gazete'de bugün (31 Ekim 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün neler var? 31 Ekim 2023 Tarihli ve 32355 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler...

31 Ekim 2023 | 10:20
Son Güncellenme: 31 Ekim 2023 | 10:23
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Resmi Gazete'de bugün (31 Ekim 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Cumhuriyetin 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ
–– 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/29)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/31)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 

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