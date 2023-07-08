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Resmi Gazete'de bugün (8 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün neler var? 08 Temmuz 2023 Tarihli ve 32242 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler...

08 Temmuz 2023 | 09:09
Son Güncellenme: 08 Temmuz 2023 | 09:16
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Resmi Gazete'de bugün (8 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği
–– Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 192)
–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/16)
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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