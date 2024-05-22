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Resmi Gazete'de bugün (Resmi Gazete'deki kararlar 22 Mayıs 2024 )

22 Mayıs 2024 Tarihli ve 32553 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. İşte 22 Mayıs 2024 tarihli resmi gazete yer alan kararlar, yönetmelikler, tebliğler...

22 Mayıs 2024 | 01:01
Resmi Gazete'de bugün (Resmi Gazete'deki kararlar 22 Mayıs 2024 )

ATAMA KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği (Karar Sayısı: 8510)
–– Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 89) (Ret ve İade İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar)

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/1/2024 Tarihli ve 2021/7611 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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