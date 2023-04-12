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Resmi Gazetede bugün (12.04.2023)

12 Nisan 2023 Tarihli ve 32154 Sayılı Resmî Gazetede yer alan kararlar, yönetmelikler, genelgeler, tebliğler....

12 Nisan 2023 | 09:29
Son Güncellenme: 12 Nisan 2023 | 09:46
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Resmi Gazetede bugün (12.04.2023)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞ
 

–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/37)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/25)
 

KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/04/2023 Tarihli ve 10569 Sayılı Kararı
 

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2023 Tarihli ve 2019/4055 Başvuru Numaralı Kararı
 

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
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