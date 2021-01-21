Koronavirüs pandemisi nedeniyle kapanmak zorunda kalan restoranlar zor günler geçiriyor. Yeme-içme sektörü, restoranların yeniden açılması için 5 maddelik teklif hazırladı.

Hürriyet’ten Burak Coşan’ın haberine göre bazı işletmeler bu süreçte eve servisle ayakta kalmaya çalışsa da, birçok restoranda eve servis hizmeti verilemediği için büyük ciro kayıpları yaşandı.

İşletmeler kira ödemelerini yapamayacak duruma düştü. Hatta sektör temsilcilerine göre eğer açılma süresi daha da uzarsa işletmelerin yüzde 30’u bir daha açılamama tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.

Yeme-içme sektörü de yaşanan bu durumun ardından açılmak için çağrıda bulundu. Yeme-içme sektörü temsilcileri özellikle 5 konuya dikkat çekti:

5 MADDEDE RESTORANLAR NASIL AÇILSIN?