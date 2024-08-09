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Roblox'tan erişim engeli sonrası ilk açıklama

Geçtiğimiz günlerde Bilgi İletişim ve Teknoloji Kurumu'nun (BTK) kararıyla çocuk istismarına neden olabilecek içerikler barındırdığı gerekçesiyle Türkiye'de erişime engellenen Roblox, konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Açıklamada oyunu tekrardan aktif hale getirebilmek için yetkililerle birlikte çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

09 Ağustos 2024 | 11:33
Roblox'tan erişim engeli sonrası ilk açıklama

Bilgi İletişim ve Teknoloji Kurumu (BTK), 7 Ağustos Çarşamba günü Roblox oyununa erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları bürosu, çocuk istismarına sebebiyet verebilecek içerikler barındırdığı tespit edilen Roblox'un yasaklanmasına karar verilmesini talep etmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

ROBLOX'TAN İLK AÇIKLAMA

Bu gelişmelerin ardından Roblox, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı.

Roblox'un paylaşımında, "Türkiye'de Roblox'a erişim engeli geldi. Roblox'u en kısa süre içinde tekrar kullanılabilir hale getirebilmek için ilgili yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Türkiye'de her gün milyonlarca insanın platformumuzu kullandığını ve bunların arasında işlerini Roblox üzerine inşa eden canlı bir geliştirici topluluğunun da bulunduğunu biliyoruz. Topluluğumuzu güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız ve küresel politika yapıcıların çocukları koruma konusundaki kararlılığını paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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