Ankara’nın Almadağ ilçesindeki Roketsan’a ait yakıt deposunda patlama oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Elmadağ’daki Roketsan tesislerinde bugün meydana gelen patlamada, ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roketsan’ın yakıt depolarında bugün saat 14.47 sularında meydana gelen patlamaya ilişkin bilgi verdi.

İsmail Demir, “Roketsan’da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

VALİLİK: CAN KAYBI YOK, 3 KİŞİ YARALANDI

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “Roketsan’ın yakıt depolarında saat 14.47’de patlama meydana gelmiş, can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif yaralanmıştır” denildi.