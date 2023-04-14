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Royal Halı, üçüncü kez satışa çıkıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 2016 yılından bu yana kayyım olarak görev yaptığı Royal Halı'yı üçüncü kez satışa çıkarıyor.

14 Nisan 2023 | 18:33
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Royal Halı, üçüncü kez satışa çıkıyor

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, önceki ihalelerde satılamayan Royal Halı'nın muhammen bedeli, KPMG tarafından hazırlanan rapora göre belirlendi.

TMSF'nin internet sitesinde yayımlanan ilana göre, ihale 24 Mayıs'ta yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini en geç 23 Mayıs 2023'te vermesi gerekiyor. İhalede kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde 470 personelle faaliyetlerini sürdüren Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 773 milyon TL artı KDV muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Öte yandan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Royal Halı'nın da bulunduğu Naksan Grubu şirketleri, 2016 yılında kayyıma devredilmiş, Gaziantep'teki ağır ceza mahkemesinin vermiş olduğu müsadere kararı Yargıtay tarafından da onanmış ve Naksan Grubu şirketlerinin mülkiyeti Hazine'ye intikal etmişti.

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