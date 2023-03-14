ARA
Bist 100
5307,99
-0,29%
Bist 100
Dolar/TL
18,9739
0,0307%
Dolar/TL
Euro/TL
20,3071
-0,2396%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0702
-0,2665%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1158,4
-0,74%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Rus madencilik şirketinden depremzedeler için 20 milyon liralık bağış

Rus madencilik şirketinden depremzedeler için 20 milyon liralık bağış

Rusya’nın en büyük madencilik şirketlerinden Nornickel’in, Türkiye’de depremlerden etkilenen vatandaşlar için 20 milyon lira bağışta bulunduğu bildirildi.

14 Mart 2023 | 14:43
Son Güncellenme: 14 Mart 2023 | 14:49
0
Rus madencilik şirketinden depremzedeler için 20 milyon liralık bağış

Nornickel’den yapılan yazılan açıklamada, şirketin, Türkiye’deki depremzedelere için çeşitli yardım çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi.

Şirketin, depremde etkilenenlere yönelik insani ve tıbbi yardımlar yaptığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda 20 milyon lira bağışta bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nornickel Başkanı Vladimir Potanin, Türkiye’deki depremlerin ülkedeki çok sayıda bölgeyi etkilediğine dikkati çekerek, "Böyle zamanlarda yardım eli uzatmak ve destek olmak, trajik haberleri gören herkesin doğal bir tepkisidir. Nornickel'in katkısı, depremzedelere yardımımız ve hayat kurtarmak için bir şansımızdır." ifadelerini kullandı.

Rusya’nın en büyük madencilik şirketlerinden Nornickel, aynı zamanda dünyanın en büyük paladyum üreticisi konumunda bulunuyor.

Etiketler
deprem
0
  • ALTIN GRAM - TL 1158,54 -0,73%
  • ALTIN ONS 1898,52 -0,79%
  • BIST 100 5321,05 -0,04%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,9748 0,0352%
  • EURO/TURK LIRASI 20,3168 -0,1922%
  • EURO/USD 1,0707 -0,2232%
  • INGILIZ STERLINI 1,21672 -0,1301%
  • JAPON YENI 134,853 1,23%
  • KANADA DOLARI 1,36661 -0,47447%
  • RUS RUBLESI 75,1465 -0,5341%
Günün En Çok Okunanları
Otomobil alacaklar dikkat! İşte 500-600 bin TL arasındaki 28 model
Borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Togg'un satış süreci başlıyor
Togg'un satış süreci başlıyor
Türkiye'nin 2 ayda en çok hamsi sattığı 3 ülke
Türkiye'nin 2 ayda en çok hamsi sattığı 3 ülke
Gün ortası gelen açıklama şaşkınlık yarattı... İşte ABD'nin 16. büyük bankasını iflasa götüren 48 saat
Gün ortası gelen açıklama şaşkınlık yarattı... İşte ABD'nin 16. büyük bankasını iflasa götüren 48 saat
TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? Tarih belli oldu
TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? Tarih belli oldu
Suudi devi rekor kar açıkladı, Uluslararası Af Örgütü 'şoke edici' dedi
Suudi devi rekor kar açıkladı, Uluslararası Af Örgütü 'şoke edici' dedi
İstanbul'dan deprem kaçışı: Sanayici Anadolu'ya yöneldi, 4 il revaçta
GERİ
İLERİ
Otomobil alacaklar dikkat! İşte 500-600 bin TL arasındaki 28 model
Borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Togg'un satış süreci başlıyor
Türkiye'nin 2 ayda en çok hamsi sattığı 3 ülke
Gün ortası gelen açıklama şaşkınlık yarattı... İşte ABD'nin 16. büyük bankasını iflasa götüren 48 saat
Borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Togg'un satış süreci başlıyor
Türkiye'nin 2 ayda en çok hamsi sattığı 3 ülke
Gün ortası gelen açıklama şaşkınlık yarattı... İşte ABD'nin 16. büyük bankasını iflasa götüren 48 saat
TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? Tarih belli oldu
Togg'un satış süreci başlıyor
Türkiye'nin 2 ayda en çok hamsi sattığı 3 ülke
Gün ortası gelen açıklama şaşkınlık yarattı... İşte ABD'nin 16. büyük bankasını iflasa götüren 48 saat
TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? Tarih belli oldu
Suudi devi rekor kar açıkladı, Uluslararası Af Örgütü 'şoke edici' dedi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL