Rusya’daki oteller için yakında “her şey dahil” sisteminin standartlarının onaylanması bekleniyor. Bu açıklama Rusya’nın devlet turizm kurumu Rosturizm’in Başkanı Zarina Doguzova’dan geldi.

TurkRus’un aktardığı habere göre Rus medyasına açıklamalarda bulunan Doguzova, “her şey dahil ve “ultra her şey dahil” sisteminin farklı kategorilerdeki oteller için bu yıl sonuna kadar onaylanacağını ve önümüzdeki sene bu uygulamaya geçileceğini söyledi.

Uygulamanın kriterleri hakkında bilgi veren yetkili, otellerde, en az biri 24 saat çalışan birkaç restoran olması, çocuk animatörlerinin, çocuk oyun odalarının ve kapalı havuzların bulunması zorunluluğunun bunlardan bazıları olduğunu aktardı.

Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Anapa’da bu sene “her şey dahil” ve “ultra her şey dahil” sistemine geçen otel sayısında rekor kırıldığı açıklanmıştı.

Anapa’da bugün 50’yi aşkın otelin bu sistemle faalyiet gösterdiği belirtildi.

Turkom adlı şirketi sahibi Oleg Belotelov, Business FM’e yaptığı değerlendirmede, “her şey dahil” sistemi için henüz ülkede belli standartlar olmadığını belirterek, “Geçenlerde Anapa’ya bağlı Gelincik’te bir otele denetime gittim. Kahvaltıda tek bir tür peynir, salam ve suyla karıştırılan meyve suları vardı. Müşteriler akşam ve öğle yemeği için de aynı durumun geçerli olmasından, ‘her şey dahil’e rağmen, yemek için dışarıya gitmek zorunda kalmalarından şikayet ediyorlardı. Böyle olmamalı. Doguzova işte bunun için ‘her şey dahil’ standartları olmasını teklif ediyor” diye konuştu. Kaynak:TurkRus