Izvestiya TV, haberinde bu yıl Rus turistlerin kış tatilerini erken planladığını; rezervasyonların temmuz ayında başladığını belirtiyor.
- Habere göre Tayland, Yeni Yıl tatilleri için en popüler destinasyon oldu. Tayland, rezevarvasyonların %36'sını aldı. Habere göre ikinci sırada Mısır, üçüncü sırada Birleşik Arap Emirlikleri, dördüncü sırada ise Türkiye yer alıyor.
- Habere göre ilk 10'daki diğer destinasyonlar şöyle: Vietnam, Sri Lanka, Maldivler, Çin, Küba ve Abhazya.
- TurkRus'un aktardığı habere göre ise Tayland’da talep geçen yıla göre 9,6 kat artmış durumda.
- Türkiye'ye yönelik talepteki artış 3,2 kat olarak hesaplandı. Erken rezervasyonlar kapsamında Türkiye'ye yönelik turların fiyatları da artış gösterdi. Özellikle 2024'te Türkiye turlarının fiyatı yüzde 76 artarak ortalama 177,2 bin rubleye yükseldi (1950 dolar).