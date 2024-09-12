ARA
DOLAR
33,93
-0,17%
DOLAR
EURO
37,53
0,27%
EURO
GRAM ALTIN
2763,30
0,69%
GRAM ALTIN
BIST 100
9503,41
0,89%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Ruslar kış rezervasyonuna erken başladı: En popüler 10 destinasyon

Ruslar kış rezervasyonuna erken başladı: En popüler 10 destinasyon

Rus Izvestiya'nın haberine göre Rus turistler bu kez kış rezervasyonuna yazın başladı...

12 Eylül 2024 | 15:41
Ruslar kış rezervasyonuna erken başladı: En popüler 10 destinasyon

Izvestiya TV, haberinde bu yıl Rus turistlerin kış tatilerini erken planladığını; rezervasyonların temmuz ayında başladığını belirtiyor.

  • Habere göre Tayland, Yeni Yıl tatilleri için en popüler destinasyon oldu. Tayland, rezevarvasyonların %36'sını aldı. Habere göre ikinci sırada Mısır, üçüncü sırada Birleşik Arap Emirlikleri, dördüncü sırada ise Türkiye yer alıyor.
  • Habere göre ilk 10'daki diğer destinasyonlar şöyle: Vietnam, Sri Lanka, Maldivler, Çin, Küba ve Abhazya.
  • TurkRus'un aktardığı habere göre ise Tayland’da talep geçen yıla göre 9,6 kat artmış durumda. 
  • Türkiye'ye yönelik talepteki artış 3,2 kat olarak hesaplandı. Erken rezervasyonlar kapsamında Türkiye'ye yönelik turların fiyatları da artış gösterdi. Özellikle 2024'te Türkiye turlarının fiyatı yüzde 76 artarak ortalama 177,2 bin rubleye yükseldi​ (1950 dolar).
0
  • ALTIN GRAM - TL 2763,3 0,69%
  • ALTIN ONS 2533,06 0,87%
  • BIST 100 9503,41 0,89%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,077 -0,195%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35798 0,02762%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,11 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9306 -0,1652%
  • EURO/DOLAR 1,1024 0,1144%
  • EURO/TURK LIRASI 37,5274 0,2697%
  • STERLIN/DOLAR 1,30574 0,11808%
Borsa Haberleri
Tüpraş, rafinerilerindeki yeni sistemi duyurdu
Efsanevi yatırımcı, dev bankadaki payını azaltmaya devam ediyor
Küresel piyasalarda gözler ECB'nin faiz kararında
Borsada kırmızı gün: Gün sonu özeti
New York borsası enflasyon verileri sonrasında karışık seyirle açıldı
Şok Marketler'den ilk yarı değerlendirmesi
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (10 Eylül)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Yabancı yatırımcı geçen ay Borsa İstanbul'da ne yaptı?
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (11 Eylül)
Bilanço açıklayan ASELSAN'dan ilk yarı değerlendirmesi
SPK'den 6 kişiye işlem yasağı kararı geldi
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket (10 Eylül)
Tüpraş ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
GERİ
İLERİ
Tüpraş, rafinerilerindeki yeni sistemi duyurdu
Efsanevi yatırımcı, dev bankadaki payını azaltmaya devam ediyor
Küresel piyasalarda gözler ECB'nin faiz kararında
Borsada kırmızı gün: Gün sonu özeti
New York borsası enflasyon verileri sonrasında karışık seyirle açıldı
Şok Marketler'den ilk yarı değerlendirmesi
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (10 Eylül)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Yabancı yatırımcı geçen ay Borsa İstanbul'da ne yaptı?
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (11 Eylül)
Bilanço açıklayan ASELSAN'dan ilk yarı değerlendirmesi
SPK'den 6 kişiye işlem yasağı kararı geldi
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket (10 Eylül)
Tüpraş ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL