Koronavirüs pandemisi, küresel tedarik zincirlerini kırılma noktasına getirmiş ve bu durum tedarik sıkıntıları ve fiyatlara yansımıştı. Pandemi sakinleşitrken Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı tedarik zincirlerini yine tehdit ediyor.

CNN’de yer alan analizde “Rusya, petrol ve doğal gazdan paladyum ve buğdaya kadar her şeyin önemli bir emtia üreticisidir. Ukrayna aynı zamanda önemli bir buğday ve neon ihracatçısıdır. Kriz, bu hayati kaynakların en azından bir kısmı üzerinde şüphe uyandırıyor” deniliyor.

Moody’s Analytics ekonomisti Tim Uy ise “Küresel tedarik zincirlerinin karşı karşıya olduğu en büyük risk, pandemiden Rusya-Ukrayna askeri çatışmasına ve bunun yarattığı jeopolitik ve ekonomik belirsizliklere kaydı” görüşünü paylaşıyor.

Moody’s, Rusya-Ukrayna krizinin, özellikle enerji kaynaklarına bağımlı olanlar için “birçok sektördeki şirketlerin durumunu daha da kötüleştireceği” konusunda uyardı.

Analizdeki yorumlar şöyle: