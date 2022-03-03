Koronavirüs pandemisi, küresel tedarik zincirlerini kırılma noktasına getirmiş ve bu durum tedarik sıkıntıları ve fiyatlara yansımıştı. Pandemi sakinleşitrken Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı tedarik zincirlerini yine tehdit ediyor.
CNN’de yer alan analizde “Rusya, petrol ve doğal gazdan paladyum ve buğdaya kadar her şeyin önemli bir emtia üreticisidir. Ukrayna aynı zamanda önemli bir buğday ve neon ihracatçısıdır. Kriz, bu hayati kaynakların en azından bir kısmı üzerinde şüphe uyandırıyor” deniliyor.
Moody’s Analytics ekonomisti Tim Uy ise “Küresel tedarik zincirlerinin karşı karşıya olduğu en büyük risk, pandemiden Rusya-Ukrayna askeri çatışmasına ve bunun yarattığı jeopolitik ve ekonomik belirsizliklere kaydı” görüşünü paylaşıyor.
Moody’s, Rusya-Ukrayna krizinin, özellikle enerji kaynaklarına bağımlı olanlar için “birçok sektördeki şirketlerin durumunu daha da kötüleştireceği” konusunda uyardı.
Analizdeki yorumlar şöyle:
- Özellikle Avrupa, doğalgazda Rusya’ya bağımlı olduğu için enerji fiyatlarındaki artıştan en çok zarar görecektir. Petrol fiyatları dünya çapında yükseldi , benzin fiyatlarını artırdı ve havayolları ve petrol kullanan endüstriler için maliyet görünümünü yükseltti.
- Rusya-Ukrayna krizi, Covid sırasında başlayan ve araba fiyatlarındaki artışın merkezinde yer alan dünya çapındaki çip sıkıntısı üzerinde daha fazla baskı oluşturabilir. Moody’s, Rusya’nın yarı iletken üretiminde kullanılan önemli bir kaynak olan dünya paladyum arzının %40’ını sağladığına dikkat çekti. Ayrıca Moody’s, Ukrayna’nın dünyadaki bilgisayar çiplerinin yapımında kullanılan bir gaz olan neon arzının %70’ini ürettiğini söyledi.
- Uy analizde “Askeri çatışma devam ederse küresel çip sıkıntısının daha da kötüleşmesini bekleyebiliriz” diyor.
- Önümüzdeki aylarda bir anlaşma yapılmazsa, çip sıkıntısının daha da kötüleşmesini bekleyin” diyen Uy, bunun otomobil üreticileri, elektronik şirketleri, telefon üreticileri ve diğer şirketler için önemli riskler oluşturacağını düşünüyor.
- Yüksek enerji fiyatları ve bilgisayar çipi arzı üzerindeki daha fazla baskının birleşimi, enflasyon resmini karmaşıklaştıracaktır.
- Moody’s, bilgisayar çiplerinin ötesinde, Rusya-Ukrayna krizinin tüm sektörler arasında en enerji yoğun olan ulaşım sektöründe maliyetleri artırma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.
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