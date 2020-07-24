Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova’da hükümet yetkilileriyle video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle durdurulan uluslararası uçuşların 1 Ağustos itibarıyla tekrar başlayacağını duyurdu.

Konuya ilişkin Rus devlet kanalı Rossiya 24’e açıklamalarda bulunan Golikova, uçuşların başlayacağı ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğuna işaret ederek, “Türkiye ile de karşılıklı uçuşlar 1 Ağustos’ta başlayacak. Rusya’dan uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara’ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılmaya başlayacak” şeklinde konuştu.

3 ÜLKEYE SINIRLARINI AÇIYOR

Uçuşların Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya ile başlayacağını anlatan Golikova, “Bugün sadece üç ülkeden bahsedebiliyoruz. Neden bu ülkeler? Çünkü uçuşların başlamasıyla Rusya’da yeni Kovid-19 vakalarına neden olmaması için çok dikkatliyiz” dedi.

Rusya’dan ilk uluslararası uçuşların Moskova, St. Petersburg ve Rostov’dan başlaması bekleniyor.

Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.