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S&P'den Türkiye için enflasyon yorumu

Kredi değerlendirme kuruluşu Standart Poors'un (SP) Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye’de enflasyonda düşüş sürecinin 2024-2025’te başlayabileceğini söyledi. Gill, enflasyonun bu yıl için yüzde 40 civarında kalabileceğini belirtti.

24 Temmuz 2023 | 12:47
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S&P'den Türkiye için enflasyon yorumu

Kredi değerlendirme kuruluşu S&P'den Türkiye açıklaması geldi.

S&P'nin Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye’de enflasyonda kısa vadede aşağı yönlü hareket beklemediklerini, dezenflasyon sürecinin 2024-2025’te başlayabileceğini söyledi.

Bloomberg'in haberine göre, Gill, 2023’te enflasyonun yüzde 40 civarında kalabileceğini söyledi.

Yeni ekonomi yönetimiyle beraber bir politika dönüşümü gerçekleştiğini belirten Gill “Manşet enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak konusunda ciddi olduklarını görüyoruz. Bunu da bankaları sert bir şekilde etkilemeden yaptıklarını görüyoruz. Ancak talepte yavaşlamanın zorlu bir süreç olduğunu görüyoruz. Yani zorlu dengeler var.” diye konuştu.

Türkiye'nin negatif reel faiz nedeni ile henüz sermaye girişlerinden yaralanamadığını belirten Gill, "Ancak Türkiye önemli ve sağlam bir ekonomi. Avantajları ve fırsatlarının yüksek olduğunu düşünüyoruz.” yorumunu yaptı.

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