Sağlık Bakanı Koca’dan Çin uçuşlarıyla ilgili son dakika açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin’den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık.” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da açıklamalarda bulundu.
Koca, Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya’dan gelenlere yönelik termal kamera uygulamasına başlanacağını bildirdi.
Bakan Koca, Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde tutulan 61 kişiden koronavirüs için alınan numunelerin sonuçlarının tamamının negatif çıktığını belirtti.
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