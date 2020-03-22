Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs nedeniyle bugün 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 289 yeni tanı bulunduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla salgının önünü kesmiş oluyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Koca, şunları kaydetti:

“Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek. Hastalık ülkemizde yokken, ‘yok’ dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020

BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020