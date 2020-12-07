Sağlık Bakanlığı’ndan koronavirüs aşısı üzerinden dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı uyarı geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “COVID-19 aşı uygulaması konusunda tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz” denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
“Sizi arayıp “Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım” diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin. Veya telefonunuza gelebilecek “Aşı Randevu Oluşturma” konusu mesajlara cevap vermeyin.
COVID-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız.
COVID-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz.”
COVID-19 aşı uygulaması konusunda tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/Uxc9C9IJvR
— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) December 7, 2020
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