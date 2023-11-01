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Sağlık Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu'na personel alımı duyurusu

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 216 sürekli işçi, Kamu İhale Kurumu (KİK), 15 uzman yardımcısı alınacak.

01 Kasım 2023 | 10:31
Son Güncellenme: 01 Kasım 2023 | 10:40
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Sağlık Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu'na personel alımı duyurusu

Sağlık Bakanlığı 2023 yılı engelli sürekli işçi alım ilanı paylaştı. Yapılan açıklamada; 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 216 engelli sürekli işçi alımı yapılacaktır." denildi.

İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 01/11/2023 – 06/11/2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabilecekler.

Kamu İhale Kurumu'na personel alımı duyurusu

Kurumun Resmi Gazete'deki ilanına göre, gerekli şartları sağlayan adaylar, başvurularını, 6-17 Kasım tarihlerinde, e-Devlet'teki "Kamu İhale Kurumu-Kariyer Kapısı)" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapabilecek.

Gerekli şartlara ve belgelere sahip adaylar, sınava katılmaya hak kazanacak ve Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.

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