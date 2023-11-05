Sakarya'da üretiliyor: Yeni Toyota C-HR PHEV üretim hattından çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla dün Sakarya'daki fabrikada düzenlenen Yeni Toyota C-HR PHEV Hattan Çıkış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu, tanıtım filmi gösterildi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Toyota'nın Türkiye'de 30 yıldır yatırım yapmaya, istihdama, araç üretmeye, ihracat yapmaya devam ettiğini söyledi. Başarı hikayesinin bir tesadüf olmadığını belirten Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde uygulanan politikalarla Türkiye'nin küresel bir üretim merkezi, bölgesinde önemli AR-GE, lojistik merkezi haline geldiğini vurguladı.

Dağlıoğlu, geçmiş başarılarla övünmenin, bugünü tebrik etmenin yanı sıra gelecek için de hazırlık yapılması gerektiğini işaret ederek Türkiye Yüzyılı'nın başladığını, ülkeyi dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi yapmak istediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin dünyadaki yatırımlardan aldığı payı artırmak istediklerinin altını çizen Dağlıoğlu, "Bu bağlamda şirket yöneticilerini, ülkeye yatırımlarını artırmaya davet ediyoruz. Bu ülkede otomobil sektörünün ne kadar güçlü olduğunu, mobilite sektörünün geleceğe çok başarıyla ev sahipliği yapacağını biliyoruz. Sizin yeni teknolojiler, özellikle elektrikli araçlarda, hidrojenli araçlarda ve diğer alternatif yakıtlı karbon nötr araçlarda, Türkiye'de gelecekte yatırımlar yapmanızı bekliyoruz ve hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Dağlıoğlu, 2024 yılında Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılının kutlanacağını hatırlatarak gelecek yıl Toyota'dan yeni bir proje beklediklerini dile getirdi.

Burak Dağlıoğlu, üretim açısından 30 yıldır Türkiye'de aktif olan Toyota yöneticilerini ülkeye AR-GE, mühendislik ya da tasarım merkezi kurmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bütün uluslararası ve yerli yatırımcıların yanında olunduğunu ifade eden Dağlıoğlu, yeni teknolojiye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

"İhracatımızı her geçen gün daha da artıracağız"

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Erdoğan Şahin de 1990 yılında kurulan şirketin, geçen sürede yaptığı yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Çalışanların katkılarıyla her defasında yeni başarılara imza attıklarını işaret eden Şahin, "Yeni Toyota C-HR aracımızı devreye almak için çevreyle dost teknolojiler kullanarak 308 milyon avro yatırım yaptık ve toplam yatırım tutarımız 2,5 milyar avroya ulaştı.​​​​​ Yeni Toyota C-HR ile yeni ihracat pazarlarımız olacak. Artık Avustralya ve Yeni Zelanda'ya da Toyota Türkiye yapımı otomobiller ihraç edeceğiz. ​​​​​Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz toplam 50 milyar dolarlık ihracatımızı her geçen gün daha da artıracağız.​​​​​​​​" ifadesini kullandı.

Üretim, ihracat, yatırım ve istihdam yoluyla Türkiye ekonomisinin başarılı geleceğine ve rekabetçiliğine katkıda bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Şahin, "Ne zaman ihtiyacımız olsa yakın ilgi ve yardımlarını esirgemeyen, önümüzü açan değerli katkıları ve destekleri için devletimize, başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere sayın bakanlarımıza, Yatırım Ofisimizin değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. ​​​​​​​​" dedi.

Yeni projeyle devreye aldıkları yeni tesislerin, hibrit batarya üretim hattı ve çevreyle dost su bazlı boya hattı ile Türk otomotiv sanayisine yeni katkı sunmasının da mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şahin projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaptıkları yardım çalışmalarından da bahsetti.

Toyota Motor Avrupa Başkanı Yoshihiro Nakata ise "Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin ileri mühendislik kabiliyeti, yüksek üretim kalitesi ve işbirliğiyle hayata geçirilen yeni Toyota C-HR'nin üretime başlamasının büyük heyecanı içindeyiz. Şarj Edilebilir Hibrit versiyonları ve TMMT'de üretilen bataryaları ile birlikte yeni nesil Toyota C-HR, Toyota'nın 2035 yılında Avrupa'da Sıfır Karbondioksit hedefine katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ve Japonya yüksek ekonomi potansiyeline sahip"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını tebrik etti.

Toyota Türkiye'nin başarısının uzun yıllardır devam ettiğini aktaran Katsumata, bunun, Türkiye'nin ihracat için coğrafi avantajını iyi kullanmasından, genç iş gücüne değer vermesinden, gelecek potansiyelinin çok iyi anlamasından kaynaklandığını dile getirdi.

Katsumata, Toyota Türkiye'nin ülke istihdamı ve ihracatına katkısına değinerek şirketin yılda 200 bin araç ürettiğini, bunun yüzde 85'ini Avrupa'ya ihraç ettiğini söyledi.

Toyota Türkiye'nin 5 bin kişiyi istihdam ederek Sakarya ve çevre iller için de iş kaynağı olduğunu belirten Katsumata, firmanın, insan kaynaklarının gelişmesini ve teknoloji transferini de sağladığını anlattı.

Türkiye ve Japonya'nın yüksek ekonomi potansiyeline sahip olduğunu aktaran Katsumata, iki ülkenin daha da kalkınmasını sağlayacak ekonomik ortak anlaşma müzakerelerinin devam ettiğine değindi. Katsumata iki ülke arasında diplomatik ilişkilerde 100. yıl olan 2024 yılının son derece değerli olduğunu kaydetti.

Katsumata, firmayı başarılarından dolayı tebrik ederek "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Toyota." dedi.

Cumhuriyet'in 100. yılını yeni Toyota C-HR'nin seri üretimine başlayarak taçlandıran şirket, bu yatırımla, Toyota'nın Avrupa'daki fabrikaları arasında şarj edilebilir otomobil üreten ilk fabrikası olarak önemli bir atılıma imza attı.