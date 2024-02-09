ARA
Bist 100
9045,97
1,07%
Bist 100
Dolar/TL
30,6826
0,2903%
Dolar/TL
Euro/TL
33,1157
0,2005%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0783
0,0482%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1996,07
-0,17%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Sanayi üretim endeksi aralıkta yükseldi

Sanayi üretim endeksi, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 1,6 artış gösterdi.

09 Şubat 2024 | 11:06
Sanayi üretim endeksi aralıkta yükseldi

Sanayi üretim endeksi, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 1,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yıl aralıkta 2022'nin aynı ayına göre yüzde 1,6 artış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık 2023'te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 1,32 azalış oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,4 artış gösterdi. Böylece endeks 5 aylık düşüş trendinin ardından pozitife döndü.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,9 artarken, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

0
  • ALTIN GRAM - TL 1996,07 -0,17%
  • ALTIN ONS 2023,33 -0,48%
  • BIST 100 9045,97 1,07%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,356 0,035%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34576 0,00037%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,978 -0,098%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,6826 0,2903%
  • EURO/DOLAR 1,0783 0,0482%
  • EURO/TURK LIRASI 33,1157 0,2005%
  • STERLIN/DOLAR 1,26352 0,13155%
Günün En Çok Okunanları
Perakendede yeşil dönüşüm hareketi
Pasifik Teknoloji (PATEK) halka arz sonuçları belli oldu: Kaç lot dağıtıyor?
Pasifik Teknoloji (PATEK) halka arz sonuçları belli oldu: Kaç lot dağıtıyor?
İngiliz rekabet kurumundan Arçelik anlaşmasına onay
İngiliz rekabet kurumundan Arçelik anlaşmasına onay
SPK onayladı: Bir şirket daha borsaya geliyor
SPK onayladı: Bir şirket daha borsaya geliyor
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Türkiye dahil 11 ülkede Starbucks'a ortak geliyor
Türkiye dahil 11 ülkede Starbucks'a ortak geliyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Piyasalarda 'güçlü iniş' ve bilanço iyimserliği
GERİ
İLERİ
Perakendede yeşil dönüşüm hareketi
Pasifik Teknoloji (PATEK) halka arz sonuçları belli oldu: Kaç lot dağıtıyor?
İngiliz rekabet kurumundan Arçelik anlaşmasına onay
SPK onayladı: Bir şirket daha borsaya geliyor
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Pasifik Teknoloji (PATEK) halka arz sonuçları belli oldu: Kaç lot dağıtıyor?
İngiliz rekabet kurumundan Arçelik anlaşmasına onay
SPK onayladı: Bir şirket daha borsaya geliyor
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Türkiye dahil 11 ülkede Starbucks'a ortak geliyor
İngiliz rekabet kurumundan Arçelik anlaşmasına onay
SPK onayladı: Bir şirket daha borsaya geliyor
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Türkiye dahil 11 ülkede Starbucks'a ortak geliyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL