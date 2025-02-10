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Sanayi üretimi aralıkta arttı

Sanayi üretim endeksi, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 5, yıllık bazda yüzde 7 artış gösterdi.

10 Şubat 2025 | 11:19
Sanayi üretimi aralıkta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 7 artış kaydetti. Böylece yıllık sanayi üretimindeki artış Şubat 2024'teki yüzde 11,1'den sonra 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, aralıkta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,4 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 8 artış oldu.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 5 yükseldi. Böylelikle Mart 2023'te yüzde 6,1 olan aylık sanayi üretimi, son 21 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık 2024'te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.

TÜİK, sanayi üretimine ilişkin bazı ayların verilerinde revizyona gitti.

Buna göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
202112,49,116,966,842,723,99,813,18,78,710,913,1
2022612,38,19,478,120,90,12,3-1,71,7
20234-8,80,4-1,30,20,98,23,55,12,722,3
20241,311,14,3-10,1-4,9-3,8-5,1-2,2-31,67
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