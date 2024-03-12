ARA
Bist 100
9137,71
0,06%
Bist 100
Dolar/TL
32,0444
0,0631%
Dolar/TL
Euro/TL
35,0085
-0,1087%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0925
-0,0188%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2244,2
-0,15%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Sanayi üretimi aylık değişmedi, yıllık arttı

Sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda değişmedi, yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.

12 Mart 2024 | 10:49
Sanayi üretimi aylık değişmedi, yıllık arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 yükseliş kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,4 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 1,51 artış oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya kıyasla değişmedi.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,6 azalırken, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,6 artış gösterdi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2244,2 -0,15%
  • ALTIN ONS 2178,31 -0,2%
  • BIST 100 9137,71 0,06%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,32 0,269%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34737 -0,07083%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,8475 -0,0578%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,0444 0,0631%
  • EURO/DOLAR 1,0925 -0,0188%
  • EURO/TURK LIRASI 35,0085 -0,1087%
  • STERLIN/DOLAR 1,27862 -0,21384%
Günün En Çok Okunanları
Yerel zincir marketlerden ramazan boyunca fiyat sabitleme ve indirim kararı
Yerli-yabancı zincirler otel açma yarışında
Yerli-yabancı zincirler otel açma yarışında
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücrette ara zam' açıklaması
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücrette ara zam' açıklaması
Mesa "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi" hazırladı
Mesa "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi" hazırladı
Zorlu Enerji, CDP’de liderlik seviyesine yükseldi
Zorlu Enerji, CDP’de liderlik seviyesine yükseldi
Ülker, 2023'ü 56 milyar lira ciroyla kapattı
Ülker, 2023'ü 56 milyar lira ciroyla kapattı
Yapı Kredi temettü teklifini duyurdu
Yapı Kredi temettü teklifini duyurdu
Deutsche Bank: Martta 500 baz puan faiz artışı 'yüksek ihtimal'
GERİ
İLERİ
Yerel zincir marketlerden ramazan boyunca fiyat sabitleme ve indirim kararı
Yerli-yabancı zincirler otel açma yarışında
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücrette ara zam' açıklaması
Mesa "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi" hazırladı
Zorlu Enerji, CDP’de liderlik seviyesine yükseldi
Yerli-yabancı zincirler otel açma yarışında
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücrette ara zam' açıklaması
Mesa "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi" hazırladı
Zorlu Enerji, CDP’de liderlik seviyesine yükseldi
Ülker, 2023'ü 56 milyar lira ciroyla kapattı
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücrette ara zam' açıklaması
Mesa "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi" hazırladı
Zorlu Enerji, CDP’de liderlik seviyesine yükseldi
Ülker, 2023'ü 56 milyar lira ciroyla kapattı
Yapı Kredi temettü teklifini duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL