Bakanlık 'bayram müjdesi' paylaşımlarına ilişkin uyardı: İddialar asılsız, kişisel veriler hedefte

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında bakanlığın adı kullanılarak, destek ödemelerinin hesaplara yaptığı şeklindeki paylaşımlara ilişkin bir açıklanma yaptı. Söz konusu paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizen Bakanlık, vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlar yapan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunacaklarını bildirdi.

Bakanlık'ın açıklaması

Bakanlık ayrıca açıklamasında, vatandaşların sosyal hizmetler ile sosyal yardımlar hakkındaki bilgilere resmi internet sitesi ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabileceklerini de belirtti:

"Bazı sosyal medya hesaplarında bakanlığımıza atıf yapılarak “Bayram müjdesi! 4.500 TL destek hesaplara yatıyor” şeklinde yer alan paylaşımlar ASILSIZDIR.

Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz.

Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir."